Only Usato Market

Only Usato Market è il fine settimana dedicato al mondo del second hand e del vintage, un appuntamento che dal 2015 si distingue come punto di riferimento per gli appassionati. Un’occasione per scoprire e scambiare oggetti unici, promuovendo la cultura del riuso e del commercio sostenibile. Un mercato che unisce qualità e autenticità, offrendo una selezione curata di prodotti per tutti gli amanti del vintage.

Torna l'appuntamento con Only Usato, il week end market dedicato alla cultura del second hand e del vintage che, fin dal 2015, rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati del settore. La prossima edizione è attesa per domenica 11 gennaio 2026.A ospitare l'evento sarà la suggestiva.

