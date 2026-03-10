Dopo il grande successo della prima stagione, e con un debutto arrivato al primo posto su Netflix in 84 paesi contemporaneamente (superando i record detenuti da serie come Stranger Things e Mercoledì ), One Piece torna su Netflix con l’ attesissima stagione 2. La serie live action ispirata al celebre manga di Eiichiro Oda riprende il viaggio di Monkey D. Luffy e della sua ciurma, pronti ad affrontare nuovi nemici e nuove sfide nel loro cammino verso il leggendario tesoro. Tra nuovi personaggi, ambientazioni spettacolari e un mondo sempre più vasto, l’avventura dei pirati ribelli riparte proprio da dove si era fermata. Il ritorno della ciurma di Cappello di Paglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘One Piece 2’, tornano su Netflix i pirati ribelli di Luffy: tutte le novità della nuova stagione

