Red Carpet – Vip al tappeto 2 torna su Prime Video con Alessia Marcuzzi alla conduzione. Le star si sfidano tra ostacoli e momenti divertenti, mentre le celebri voci della Gialappa's Band commentano tutto con ironia. Ecco tutte le novità e il cast della nuova stagione, tra glamour e spettacolo.

© Movieplayer.it - Red Carpet – Vip al tappeto 2: cast, trailer e tutte le novità della nuova stagione su Prime Video

Alessia Marcuzzi torna alla conduzione, le dive sul tappeto rosso si sfidano tra ostacoli e comicità, con le irriverenti voci della Gialappa's Band pronte a commentare ogni mossa. Pronti a tornare sul tappeto rosso più pazzo d'Italia? Prime Video svela la seconda stagione di Red Carpet - Vip al tappeto, il game show che unisce glamour, comicità e sfide ad alto tasso di spettacolo. Alessia Marcuzzi torna alla conduzione, affiancata dalle irriverenti voci della Gialappa's Band, per una nuova edizione ricca di sorprese e di ostacoli verso la vittoria finale. Nelle ultime ore Prime Video ha svelato il cast e il trailer della seconda stagione di Red Carpet - Vip al tappeto. Movieplayer.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Behind The Red Carpet Day 5 at GBK's 2011 Oscar Gift Lounge

Red Carpet – Vip al tappeto, in arrivo la seconda stagione: il trailer e le Vip che fanno parte del cast - A partire dal prossimo 23 gennaio sarà disponibile su Amazon Prime Video la seconda stagione di Red Carpet – Vip al tappeto, condotto ancora una volta da Alessia Marcuzzi, ormai presenza fissa della ... isaechia.it