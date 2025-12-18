emily in paris 5 tutte le location della nuova stagione della serie netflix

Emily in Paris si trasforma in Emily in Rome nella quinta stagione, disponibile su Netflix dal 18 dicembre. Con tutti e 10 gli episodi, questa nuova avventura porta la serie di Darren Star nel cuore dell’Italia, regalando ai fan un viaggio tra le affascinanti location romane. Dopo aver già visitato l’Italia in passato, Emily ora esplora la Città Eterna, tra moda, cultura e nuove scoperte.

Emily in Paris diventa ufficialmente Emily in Rome. Con la quinta stagione, disponibile in streaming su Netflix a partire da giovedì 18 dicembre con tutti i 10 episodi, la serie di Darren Star – già autore di Sex and the City e Beverly Hills 90210 – sbarca definitivamente in Italia dopo aver ambientato nel nostro Paese già diverse scene della precedente tornata di puntate. La responsabile marketing, nei cui panni c’è ancora ovviamente la 36enne Lily Collins, figlia della rockstar Phil, è al comando della sede romana dell’ Agence Grateau di Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu). I critici, soprattutto francesi, hanno storto il naso fin dall’inizio, ma gli spettatori l’hanno promossa tanto che la quarta stagione è stata vista da più di 20 milioni di persone in quattro giorni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

