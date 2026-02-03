Napoli colpita alla schiena con una lama da cucina | morta la 22enne Ylenia Musella | In fuga il fratello è caccia all' uomo
Una ragazza di 22 anni, Ylenia Musella, è morta dopo essere stata colpita alla schiena con una lama da cucina. L’incidente è avvenuto durante una lite in strada a Napoli, e ora si cerca il fratello della vittima, che è scappato. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha avviato le ricerche per trovare l’uomo. La giovane è stata soccorsa, ma le ferite sono state fatali.
È in corso una caccia all'uomo per le strade della periferia orientale di Napoli dopo che è stata accoltellata a morte la 22enne Ilenia Musella. La giovane, aggredita alle spalle, aveva evidenti lividi in volto e una larga e profonda ferita alla schiena. Trasferita d'urgenza all'ospedale Villa Betania, la 22enne avrebbe però perso la vita durante il trasporto o comunque appena arrivata in pronto soccorso. Il fratello sarebbe irreperibile., Viveva proprio nel quartiere Ponticelli, nel rione Conocal dove è stata accoltellata, Ilenia Musella. Secondo le prime ricostruzioni, la 22enne sarebbe stata coinvolta in una lite avvenuta per strada, al culmine della quale sarebbe stata aggredita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Napoli piange Ilenia Musella, una ragazza di 22 anni uccisa ieri sera.
Questa mattina a Napoli, una giovane di 22 anni, Ilenia Musella, è stata colpita alla schiena con una lama da cucina.
