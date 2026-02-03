Napoli colpita alla schiena con una lama da cucina | morta la 22enne Ylenia Musella | In fuga il fratello è caccia all' uomo

Una ragazza di 22 anni, Ylenia Musella, è morta dopo essere stata colpita alla schiena con una lama da cucina. L’incidente è avvenuto durante una lite in strada a Napoli, e ora si cerca il fratello della vittima, che è scappato. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha avviato le ricerche per trovare l’uomo. La giovane è stata soccorsa, ma le ferite sono state fatali.

