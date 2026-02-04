Napoli colpita alla schiena con una lama da cucina | morta la 22enne Ylenia Musella | Arrestato il fratello

Una ragazza di 22 anni, Ylenia Musella, è morta ieri sera a Napoli dopo essere stata ferita alla schiena con una lama da cucina. La lite sarebbe scoppiata per strada e in pochi istanti è degenerata in aggressione. La polizia ha già arrestato il fratello della vittima, sospettato di averla colpita durante la colluttazione. La comunità si stringe attorno alla famiglia, ancora sotto shock per quanto accaduto.

È in corso una caccia all'uomo per le strade della periferia orientale di Napoli dopo che è stata accoltellata a morte la 22enne Ylenia Musella. La giovane, aggredita alle spalle, aveva evidenti lividi in volto e una larga e profonda ferita alla schiena. Trasferita d'urgenza all'ospedale Villa Betania, la 22enne avrebbe però perso la vita durante il trasporto o comunque appena arrivata in pronto soccorso. Il fratello sarebbe irreperibile., La Polizia ha arrestato il fratello, Giuseppe, 28 anni, che si era reso irreperibile dopo il delitto e al quale le voci raccolte nel quartiere addosserebbero la responsabilità dell'accaduto.

