Il 9 marzo 2026, il Gip del Tribunale di Pordenone ha convalidato il fermo di Loriano Bedin, un uomo di 67 anni, accusato di aver ucciso l’imprenditore Mario Ruoso. Durante le indagini sono stati trovati un tubo di 71 centimetri e altri elementi che collegano Bedin al delitto. La polizia ha eseguito un’operazione per mettere fine alla detenzione dell’indagato.

Il 9 marzo 2026, il Gip del Tribunale di Pordenone ha convalidato il fermo nei confronti di Loriano Bedin, un uomo di 67 anni accusato dell’omicidio dell’imprenditore Mario Ruoso. La decisione segue una confessione parziale dell’indiziato durante l’udienza davanti al sostituto procuratore Federica Urban. L’accusa riguarda un omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla minorata difesa della vittima, avvenuto nell’attico dell’imprenditore a Porcia. L’ex tecnico dell’emittente TelePordenone è stato trovato in casa nella notte tra mercoledì 4 marzo e giovedì 5 marzo, momento in cui la polizia ha recuperato i vestiti macchiati di sangue e l’arma del delitto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Omicidio Ruoso: Bedin in carcere, trovato il tubo di 71 cm

Articoli correlati

Leggi anche: Omicidio Ruoso, il Gip convalida il fermo: Loriano Bedin resta in carcere

Leggi anche: Mario Ruoso ucciso dal suo uomo di fiducia. La spranga di 71 centimetri e i vestiti nascosti: il piano di Loriano Bedin per eliminare il patron di TelePordenone

Aggiornamenti e notizie su Omicidio Ruoso

Temi più discussi: Omicidio di Mario Ruoso, l'ex tecnico di Telepordenone Loriano Bedin ha confessato: alla base del delitto motivazioni economiche; Omicidio Ruoso, Bedin ha confessato; Omicidio Ruoso, arrestato lo storico collaboratore Loriano Bedin; Omicidio di Mario Ruoso, Loriano Bedin confessa. Il nipote: ''Era il suo storico collaboratore, inspiegabile. Lo zio ucciso con una ferocia difficile da raccontare''.

Omicidio Ruoso, Loriano Bedin esasperato per il fallimento di TelePordenoneSecondo il reo confesso - cui è stato convalidato il fermo cautelare in carcere - l'imprenditore avrebbe ritrattato operazioni già concordate ... rainews.it

PORDENONE | OMICIDIO RUOSO: IL KILLER BEDIN RESTA IN CARCERE, RESPINTI I DOMICILIARI09/03/2026 PORDENONE – È rimasto in carcere Loriano Bedin, accusato dell’omicidio di Mario Ruoso, patron di TelePordenone. Il giudice ha respinto la richiesta di domiciliari con braccialetto ... antennatre.medianordest.it

Il Gip del Tribunale di Pordenone ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare in carcere nei confronti di Loriano Bedin, 67 anni, reo confesso dell'omicidio dell'imprenditore Mario Ruoso, 87 anni, storico patron dell'emittente TelePordenone. - facebook.com facebook

C'è un fermo per l'omicidio di Mario Ruoso, ex editore di Telepordenone. In questura condotto un suo collaboratore storico che ha confessato il delitto x.com