Mario Ruoso ucciso dal suo uomo di fiducia La spranga di 71 centimetri e i vestiti nascosti | il piano di Loriano Bedin per eliminare il patron di TelePordenone

Un uomo di fiducia ha ucciso un imprenditore di TelePordenone in un omicidio pianificato nei minimi dettagli. La vittima è stata uccisa con una spranga di 71 centimetri, mentre i vestiti usati per il delitto sono stati nascosti in auto. L'autore del gesto aveva ideato un piano preciso, che includeva l'uso di un'arma e il cambio di abiti per evitare tracce.

L'imprenditore è stato massacrato nel suo attico. Il killer ha confessato e il movente avrebbe radici lontane. Il punto sulle indagini Tradito da un uomo che riteneva di fiducia e ucciso non per uno scatto d'ira, ma con un piano architettato in ogni dettaglio: dall'arma usata e poi gettata, al cambio di abiti nascosto in auto per eliminare quelli che certamente si sarebbero macchiati di sangue. L'omicidio di Mario Ruoso, 87 anni e storico patron di TelePordenone, per mano del collaboratore storico Loriano Bedin, reo confesso, sarebbe stato pianificato da tempo. Ne sono convinti gli inquirenti, che contestano all'arrestato l'omicidio volontario con le aggravanti della premeditazione e della minorata difesa della vittima, legata all'età avanzata. 🔗 Leggi su Today.it

«Ero esasperato. Ho avuto un momento di pazzia», così Loriano Bedin, 67 anni, ha confessato di aver ucciso Mario Ruoso, l’imprenditore di 87 anni, storico patron di TelePordenone, a colpi di spranga all’interno del suo appartamento al settimo piano del con - facebook.com facebook

C'è un fermo per l'omicidio di Mario Ruoso, ex editore di Telepordenone. In questura condotto un suo collaboratore storico che ha confessato il delitto x.com