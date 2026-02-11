Aggressione a medico legale in due assolti dopo 8 anni | Non hanno commesso il fatto

#Foggia-Medico-legal Il processo contro Valentino Ragno e Pasquale Maculino si conclude con due assoluzioni dopo otto anni di attesa. Il giudice ha deciso che non ci sono prove sufficienti per dimostrare che abbiano commesso l’aggressione a un medico legale, e così i due sono usciti dal tribunale di Foggia assolti con formula piena. La vicenda si trascina dal 2015, ma alla fine la verità sembra emergere chiara.

