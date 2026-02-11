Aggressione a medico legale in due assolti dopo 8 anni | Non hanno commesso il fatto
#Foggia-Medico-legal Il processo contro Valentino Ragno e Pasquale Maculino si conclude con due assoluzioni dopo otto anni di attesa. Il giudice ha deciso che non ci sono prove sufficienti per dimostrare che abbiano commesso l’aggressione a un medico legale, e così i due sono usciti dal tribunale di Foggia assolti con formula piena. La vicenda si trascina dal 2015, ma alla fine la verità sembra emergere chiara.
Assolti con formula piena “per non aver commesso il fatto”. È quanto deciso dal giudice monocratico Carlo Landolfi del Tribunale di Foggia, all’esito dell’udienza dello scorso lunedì, 9 febbraio, a carico dei foggiani Valentino Ragno di 48 anni e Pasquale Maculino, di 72, accusati di aver.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
