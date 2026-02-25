Omicidio Verzeni difesa Sangare | Sia assolto per non aver commesso il fatto

“Chiedo l’assoluzione per non aver commesso il fatto”: è quanto ribadito in aula, davanti alla Corte d’Assise di Bergamo, presieduta da Patrizia Ingrascì, l’avvocata Tiziana Bacicca, legale difensore di Moussa Sangare, italiano di origini maliane, accusato dell’omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Bacicca, come il precedente difensore dell’imputato, ha chiesto inoltre che vengano escluse le aggravanti contestate: premeditazione, minorata difesa della vittima e futili motivi. La legale ha inoltre chiesto di tener conto delle attenuanti generiche. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

