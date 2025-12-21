Imprenditore assolto dopo un calvario giudiziario di oltre 10 anni

Gubbio, 21 dicembre 2025 – Si conclude con un’assoluzione piena una lunga vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’imprenditore Claudio Barbacci, titolare di un’attività di lavaggio auto nel centro storico di Gubbio. Dopo oltre dieci anni di processi e incertezze, la giustizia ha riconosciuto l’innocenza dell’imprenditore, segnando la fine di un difficile periodo per lui e la sua famiglia.

Gubbio, 21 dicembre 2025 – Si chiude con un’ assoluzione piena una vicenda giudiziaria che per oltre dieci anni ha segnato la vita dell’imprenditore eugubino Claudio Barbacci, titolare di un’attività di lavaggio auto situata a ridosso del centro storico di Gubbio. La Corte d’Appello, nelle scorse ore, ha infatti pronunciato la sentenza che lo scagiona da tutte le accuse, ribaltando il verdetto di primo grado. I fatti risalgono al febbraio 2014, quando Barbacci venne arrestato nell’ambito di un’indagine che ipotizzava un furto di energia elettrica per un valore stimato attorno ai 100mila euro. L’accusa aveva portato, in primo grado, a una condanna severa: quattro anni di reclusione e una sanzione pecuniaria superiore ai mille euro, oltre alle conseguenze personali e professionali che ne erano derivate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Imprenditore assolto dopo un calvario giudiziario di oltre 10 anni Leggi anche: Fucile rubato sull'autobus: corriere patteggia, ma chiama in causa l'amico. Assolto dopo 7 anni di calvario giudiziario Leggi anche: Finito sotto accusa per caporalato. Imprenditore assolto dopo sei anni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il calvario del nostro Jacobazzi, assolto da tutto dopo 17 anni; La storia dei fratelli Zito: il calvario giudiziario di due imprenditori imprigionati dalle accuse di Gratteri; Modica Alta, raccolta illecita di giochi e scommesse: assolto noto barista dopo sei anni di calvario giudiziario; Maltrattamenti alla moglie, prosciolto: Agì d’impulso, non voleva infierire. Assolto dopo 6 anni: calvario giudiziario finito per il titolare di un noto bar di Modica Alta - Modica, 15 Dicembre 2025 – Si è conclusa con una piena assoluzione la lunga vicenda giudiziaria che ha coinvolto il titolare di un noto bar di Modica Alta, ... radiortm.it

Modica Alta, raccolta illecita di giochi e scommesse: assolto noto barista dopo sei anni di calvario giudiziario - Si è conclusa dopo sei anni la vicenda giudiziaria del titolare del noto bar di Modica Alta, accusato di aver gestito nel suo locale una raccolta illecita di giochi e scommesse. lasicilia.it

Finito sotto accusa per caporalato. Imprenditore assolto dopo sei anni - "Una sentenza che gli restituisce la dignità" commentano gli avvocati difensori. ilrestodelcarlino.it

https://www.trgmedia.it/Gubbio-assolto-da-tutte-le-accuse-l-imprenditore-Claudio-Barbacci/news-144479.aspx - facebook.com facebook

Delitto Bozzoli. Assolto a Brescia per non aver commesso il fatto Oscar Maggi, operaio della fonderia dell'imprenditore di Marcheno. Già condannato all'ergastolo il nipote della vittima, Giacomo Bozzoli @TgrRai Lombardia #IoSeguoTgr x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.