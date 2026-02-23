Il bomber Signori in campo per il Sì racconta il suo calvario | Assolto dopo dieci anni
Il calciatore Signori ha condiviso il suo calvario dopo essere stato accusato ingiustamente per dieci anni. La causa è stata un equivoco legato a un match, che ha portato a un lungo periodo di sospensione e diffidenza. Ora, finalmente, è stato assolto, ma deve affrontare il percorso di riabilitazione pubblica. La sua testimonianza rivela il peso di un’ingiusta condanna e la determinazione a riprendersi la fiducia.
Una vita densa di successi distrutta in un battito di ciglia. Una reputazione, quella del campione osannato dalle folle, tutta da ricostruire. Un errore giudiziario assoluto, indiscutibile, in un processo mediatico che ha messo sulla gogna un uomo, un padre risultato poi essere innocente. E completamente estraneo ai fatti contestati. Beppe Signori, attaccante mai dimenticato dai tifosi di Bologna e Lazio, è stato l'ospite d'onore di una serata organizzata a Polignano a Mare e dedicata al referendum sulla giustizia. Un incontro coordinato dall'associazione italiana Giovani Avvocati al museo Pino Pascali in vista del referendum del 22 e 23 marzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Imprenditore assolto dopo un calvario giudiziario di oltre 10 anniGubbio, 21 dicembre 2025 – Si conclude con un’assoluzione piena una lunga vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’imprenditore Claudio Barbacci, titolare di un’attività di lavaggio auto nel centro storico di Gubbio.
L’incontro con i tifosi sabato in via Finzi. Il ’Pampa’ Sosa presenta il suo libro ’L’ultimo dieci’ si raccontaSabato in via Finzi, il Pampa Sosa incontra i tifosi per presentare il suo libro ’L’ultimo dieci’.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Beppe Signori dice sì al referendum sulla Giustizia: Vi racconto la mia vicenda e capirete - FoggiaToday; I 58 anni di Beppe Signori (VIDEO): 127 volte Re con la Lazio!; Beppe Signori a Manfredonia: Dieci anni per difendere la mia innocenza; Rigori Serie A – Classifica storica: Berardi fallisce l’aggancio a Del Piero!.
4 candidati per 4 poltrone. Il #referendum e la supercasta giudiziaria Il bomber #Signori in campo per il sì Steinberg: "Le #Ong al fianco del terrore di #Hamas" Ecco la nostra prima pagina #buongiorno #23febbraio #siamoinedicola #iltempoquoti x.com
Beppe Signori ricorda con emozione Pasquale Casillo, "figura paterna" per il bomber che, a Foggia, ha trascorso annate indimenticabili. Da parte sua, un messaggio affettuoso anche verso Gennaro Casillo, figlio dello storico presidente che, divenuto p - facebook.com facebook