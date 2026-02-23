Il bomber Signori in campo per il Sì racconta il suo calvario | Assolto dopo dieci anni

Il calciatore Signori ha condiviso il suo calvario dopo essere stato accusato ingiustamente per dieci anni. La causa è stata un equivoco legato a un match, che ha portato a un lungo periodo di sospensione e diffidenza. Ora, finalmente, è stato assolto, ma deve affrontare il percorso di riabilitazione pubblica. La sua testimonianza rivela il peso di un’ingiusta condanna e la determinazione a riprendersi la fiducia.