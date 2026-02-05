Evade dai domiciliari e scappa Poi viene fermato con la droga in tasca

Mercoledì i carabinieri di Cento hanno arrestato un 23enne che era evaso dagli arresti domiciliari. L’uomo, già sotto misura per un’indagine per atti sessuali con minorenne, è stato fermato con la droga in tasca durante un controllo di routine.

Mercoledì 4 i carabinieri di Cento, nell'ambito dei quotidiani controlli delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione in carcere, hanno arrestato un 23enne evaso dalla propria abitazione dove si trovava agli arresti domiciliari, poiché indagato per atti sessuali con minorenne.

