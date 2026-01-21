Si presenta in tribunale con un coltello | denunciato ventenne

Un giovane di 20 anni è stato denunciato dopo essersi presentato in tribunale con un coltello lungo 24 centimetri. L’episodio, risalente a novembre, è stato riportato oggi dal quotidiano locale Il Piccolo. La notizia evidenzia l’episodio insolito e le conseguenze legali che ne sono scaturite.

Si è presentato in tribunale con un coltello lungo 24 centimetri. La notizia viene riportata da Il Piccolo oggi 21 gennaio, ma come scrive il quotidiano locale i fatti risalgono allo scorso novembre. In tale occasione il giovane di 20 anni protagonista dell'assurda vicenda stava accompagnando la.🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Si presenta in Tribunale con un coltello: "Lo uso per fare la punta alle matite" Leggi anche: Chieti, tenta di entrare in tribunale con un coltello: denunciato 72enne imputato per il caso Unidav [FOTO] Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: In tribunale a 104 anni per chiedere giustizia: a giudizio la badante per furto; Mara Favro, Milione chiede l’oblio Io non sono l’orco; Famiglia nel bosco. Cantelmi: Siamo ad una svolta, se prevale il buon senso il dolore di oggi potrà essere cancellato; Saks Global presenta istanza di fallimento. Esce il ceo Baker, entra van Raemdonck. Chiara Ferragni si presenta in tribunale per il caso pandoro: Fase difficile della mia vita, vado avantiChiara Ferragni si è presentata oggi in Tribunale a Milano in occasione della seconda udienza pre-dibattimentale del procedimento che la vede accusata di truffa aggravata dopo i casi del Pandoro ... fanpage.it Processo pandoro, Chiara Ferragni si presenta in tribunale a Milano: è accusata di truffa aggravataIl padre di Abdou, morto a 13 anni nel Tanaro: Si chiarisca quello che è successo nel fiume Andremo in tribunale, dice il padre di Abdou, il 13enne scomparso nel Tanaro. La famiglia attende il ... youmedia.fanpage.it Come ogni anno da 13 anni sono alle prese con la rendicontazione annuale. Quest'anno si presenta ancora più difficile avendo il Tribunale cambiato il modello che richiede notizie per le quali servirebbe un contabile esperto. Ad esempio chiedono di inserire l facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.