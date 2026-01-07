La band Eightynine torna con un nuovo singolo | fuori Idle Hands

Eightynine, la band trentina, torna con il nuovo singolo “Idle Hands”. Dopo un periodo di crescita artistica, il gruppo riprende le sonorità pop-punk che hanno caratterizzato i suoi esordi, offrendo un brano che riflette la loro evoluzione musicale. La canzone rappresenta un passo importante nel percorso artistico della band, mantenendo uno stile autentico e riconoscibile.

La band trentina “Eightynine” pubblica un nuovo singolo e torna alle sonorità pop-punk delle origini. Il brano, intitolato “Idle Hands”, è uscito a gennaio 2026 e segna il ritorno della band a un sound ispirato alla scena californiana di fine anni Novanta e primi Duemila.La nuova canzone affronta. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

