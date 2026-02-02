Deddè annuncia il nuovo singolo Piccola ecco di cosa parla

Da spettacolo.eu 2 feb 2026

Deddè torna sulla scena musicale con il suo nuovo singolo, intitolato

Piccola è il nuovo singolo firmato da Deddè che torna dopo l’esperienza a Sanremo Giovani. Da venerdì 6 febbraio sarà disponibile ovunque Piccola (Atlantic Records ItalyWarner Music Italy), il nuovo singolo firmato da Deddè che torna dopo l’esperienza a Sanremo Giovani 2025. Prodotto da heysimo, il pezzo è un naturale prosieguo di Ddoje Criature, il brano con cui Deddè ha gareggiato fra i 24 selezionati all’ultima edizione di Sanremo Giovani. L’infanzia e le immagini quotidiane rimangono al centro della narrazione di Piccola con un filo conduttore che porta i ricordi personali ad essere i protagonisti dei testi di Deddè, esplorando anche la fragilità e la delicatezza delle relazioni in bilico. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

