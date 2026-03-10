Al Teatro Rasi, da oggi a giovedì alle 21, la performer e regista italo-svedese Gemma Hansson Carbone presenta lo spettacolo ’Il Vangelo di Cassandra - annunciazione di una genesi’, tratto dall’opera di Dimitris Dimitriadis, uno dei nomi più riconosciuti della letteratura greca contemporanea. La rappresentazione si focalizza sulla figura di Cassandra e il suo messaggio, portandola sul palco in una versione moderna.

Al Teatro Rasi da oggi a giovedì (ore 21), la performer e regista italo-svedese Gemma Hansson Carbone porterà in scena ’ Il Vangelo di Cassandra - annunciazione di una genesi’, dall’opera di Dimitris Dimitriadis, tra le voci più autorevoli della letteratura greca contemporanea. Con questa pièce, Hansson Carbone, prosegue l’indagine sull’universo poetico e politico dell’autore, dopo oltre quattro anni di lavoro in più di nove Paesi tra Europa e Asia intorno a Muoio come un paese, testo fondante di Dimitriadis. Il ’ Vangelo di Cassandra ’, scritto nel 2009 e pubblicato in Italia da Crocetti Editore e Feltrinelli (2025), è una lettura inedita della figura mitologica di Cassandra, la profetessa condannata a non essere mai creduta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omaggio a Dimitriadis con ’Il vangelo di Cassandra’

Articoli correlati

Vangelo del 25 gennaio 2026: Gesù comincia ad annunciare il VangeloMeditiamo il Vangelo del 25 gennaio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don...

“Diciassette cavallini” al Teatro Duse: il mito di Cassandra nella lettura di Rafael SpregelburdUno dei più importanti autori-registi internazionali scava nel mito di Cassandra usando due canoni opposti, l’apollineo e il dionisiaco.