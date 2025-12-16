Diciassette cavallini al Teatro Duse | il mito di Cassandra nella lettura di Rafael Spregelburd
Dal 17 al 19 dicembre il Teatro Duse ospita “Diciassette cavallini”, uno spettacolo diretto da Rafael Spregelburd. La pièce mette in scena il mito di Cassandra, offrendo una riflessione intensa e coinvolgente. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di teatro contemporaneo e narrazione innovativa.
Da mercoledì 17 a venerdì 19 dicembre va in scena al Teatro Duse “Diciassette cavallini” con la regia di Rafael Spregelburd.Uno dei più importanti autori-registi internazionali scava nel mito di Cassandra usando due canoni opposti, l’apollineo e il dionisiaco. Risultato: una figura contemporanea. Genovatoday.it
FUTURE CASSANDRA Diciassette Cavallini, la Fondazione Teatro Due a Manfredonia, al Teatro Dalla - La tragedia, intesa come linea retta verso la distruzione, diventa qui una chiave per accedere al p ... statoquotidiano.it
Il pubblico al Teatro Lucio Dalla di Manfredonia per lo spettacolo "Diciassette cavallini", che si impernia sul mito di Cassandra che viene affrontato in due tempi diametralmente opposti. Una Cassandra contemporanea afferma di poter prevedere le disgr - facebook.com facebook
