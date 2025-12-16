Diciassette cavallini al Teatro Duse | il mito di Cassandra nella lettura di Rafael Spregelburd

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 17 al 19 dicembre il Teatro Duse ospita “Diciassette cavallini”, uno spettacolo diretto da Rafael Spregelburd. La pièce mette in scena il mito di Cassandra, offrendo una riflessione intensa e coinvolgente. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di teatro contemporaneo e narrazione innovativa.

Immagine generica

Da mercoledì 17 a venerdì 19 dicembre va in scena al Teatro DuseDiciassette cavallini” con la regia di Rafael Spregelburd.Uno dei più importanti autori-registi internazionali scava nel mito di Cassandra usando due canoni opposti, l’apollineo e il dionisiaco. Risultato: una figura contemporanea. Genovatoday.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Piano Twelve - Teatro Duse Bologna - Santori Pianoforti

Video Piano Twelve - Teatro Duse Bologna - Santori Pianoforti

diciassette cavallini teatro duse“Diciassette cavallini” al Teatro Duse: il mito di Cassandra nella lettura di Rafael Spregelburd - Da mercoledì 17 a venerdì 19 dicembre va in scena al Teatro Duse “Diciassette cavallini” con la regia di Rafael Spregelburd. genovatoday.it

diciassette cavallini teatro duseFUTURE CASSANDRA Diciassette Cavallini, la Fondazione Teatro Due a Manfredonia, al Teatro Dalla - La tragedia, intesa come linea retta verso la distruzione, diventa qui una chiave per accedere al p ... statoquotidiano.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.