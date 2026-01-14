Anagrafe | oltre 20 mila carte d’identità rilasciate e più di 12 mila accessi agli sportelli nel 2025

Nel 2025, le sei anagrafie del Comune di Rimini hanno rilasciato oltre 20.000 carte d’identità e registrato più di 12.000 accessi agli sportelli. Questi servizi, distribuiti tra via Marzabotto, piazza Cavour, Villaggio Primo Maggio, Miramare, Viserba e Corpolò, continuano a rappresentare un punto di riferimento essenziale per la comunità locale, garantendo supporto e servizi di prossimità ai cittadini.

Le sei anagrafi del Comune di Rimini, via Marzabotto, piazza Cavour, Villaggio Primo Maggio, Miramare, Viserba e Corpolò, si confermano anche nel 2025 un presidio fondamentale di prossimità e servizi per la cittadinanza, come emerge dal bilancio annuale dell'attività.Nel corso dell'anno sono.

