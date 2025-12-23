La stretta del governo sugli affitti brevi crea solo incertezza Parlano Spaziani Testa Confedilizia e Sarzana Airbnb

La recente stretta del governo sugli affitti brevi ha generato incertezza tra proprietari e operatori del settore. Spaziani Testa di Confedilizia e Sarzana di Airbnb evidenziano come aumentare la cedolare secca sulla prima casa in locazione breve potrebbe rappresentare un’ulteriore penalizzazione. La questione rimane al centro di un dibattito che coinvolge diversi attori, evidenziando le difficoltà di equilibrio tra regolamentazione e tutela del mercato immobiliare.

"Alzare la cedolare secca sulla prima casa data in locazione breve sarebbe stata una penalizzazione inaccettabile", dice al Foglio Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia.

Stretta agli affitti brevi, la Corte Costituzionale dice sì: “La proprietà privata ha un limite sociale” - La Corte Costituzionale ha bocciato il ricorso del Governo italiano contro la legge della Regione Toscana che circa un anno fa ha regolamentato il mercato degli affitti brevi introducendo una serie di ... tpi.it

Stretta sugli affitti brevi. Toscana batte governo. La Consulta: ok alla legge - Esulta il governatore Pd Giani: "È una grande vittoria per la nostra Regione". quotidiano.net

