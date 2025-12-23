Ricerca tra Neanderthal e Homo Sapiens possibili incontri tra 50 e 38mila anni fa | dinamiche simulate al computer

Un nuovo studio basato su simulazioni al computer ricostruisce per la prima volta le dinamiche del passaggio dai Neanderthal agli esseri umani anatomicamente moderni in Europa, analizzando le possibili interazioni tra i due gruppi nella Penisola Iberica tra circa 50.000 e 38.000 anni fa. La ricerca e’ stata condotta da un team della University of Cologne ed e’ pubblicata sulla rivista scientifica PLOS One. Utilizzando un modello numerico sviluppato appositamente, i ricercatori hanno simulato in modo esplorativo la distribuzione degli insediamenti, i movimenti delle popolazioni e la connettivita’ tra Neanderthal e umani moderni, tenendo conto delle forti oscillazioni climatiche del Paleolitico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: L’estinzione dei Neanderthal potrebbe essere dovuta a un’incompatibilità genetica con Homo sapiens, secondo un nuovo studio Leggi anche: Un teschio di un milione di anni può riscrivere la storia dell’evoluzione umana: dall’homo sapiens all’enigma di Yunxian Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Abbiamo scoperto il fuoco molto prima del previsto; Il fuoco non è nato con noi: 400 mila anni fa lo usavano i Neanderthal; La nascita del fuoco: una scoperta ne riscrive la storia; Al MUCIV nasce il Laboratorio Neanderthal: la Grotta Guattari entra nel museo del presente. Ricerca, “così sono scomparsi i Neanderthal”: lo svela uno studio a guida italiana - Un nuovo modello matematico sviluppato a Tor Vergata interpreta la fine dei Neanderthal come il risultato di un'integrazione genetica prolungata con Homo sapiens Uno studio pubblicato di recente su 'S ... msn.com Donne e bambini Neanderthal vittime di cannibalismo 45.000 anni fa - La scoperta emerge dall’analisi interdisciplinare di un insieme eccezionale di reperti e suggerisce una scelta deliberata delle prede, forse in un contesto di ... lescienze.it

