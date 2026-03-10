Oggi la sonda Van Allen A in caduta verso la Terra | la NASA conferma il rientro incontrollato

La sonda Van Allen A della NASA sta rientrando incontrollatamente sulla Terra oggi, 10 marzo 2026. Dopo quasi 14 anni in orbita, la sonda sta tornando al pianeta senza un controllo preciso da parte degli operatori. La NASA ha confermato ufficialmente il rientro, che si sta verificando in modo naturale e senza interventi di manovra.

La sonda Van Allen A della NASA è in caduta verso la Terra oggi, 10 marzo 2026, quasi 14 anni dopo il lancio. Il rientro nell'atmosfera è previsto intorno alle 19:45 EDT (2:45 dell'11 marzo in Italia), con un'incertezza di ±24 ore.