Satellite Starlink in caduta verso la Terra | SpaceX conferma il rientro incontrollato

Un satellite della costellazione Starlink di SpaceX sta rientrando verso la Terra dopo un’anomalia in orbita. La società di Elon Musk ha confermato la perdita di contatto con il veicolo spaziale, identificato come Starlink 35956, precisando che l’evento non rappresenta alcun rischio né per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) né per le persone a terra. SpaceX si sta coordinando con NASA e US Space Force per il monitoraggio dei detriti e per assicurare la sicurezza dei voli spaziali in orbita terrestre bassa. Il satellite, parte della megacostellazione destinata a fornire internet a banda larga globale, ha subito un malfunzionamento che ha portato allo sfiato del serbatoio di propulsione e a un rapido decadimento orbitale di circa 4 km. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

