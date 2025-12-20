Starlink satellite in caduta verso la Terra | SpaceX conferma il rientro incontrollato
Il satellite Starlink?35956 ha subito un’anomalia in orbita e sta rientrando verso la Terra. SpaceX conferma il rientro incontrollato, senza rischi per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), coordinandosi con NASA e US Space Force per il monitoraggio dei detriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
