Tragedia di Crans-Montana Pedone | Le regole antincendio salvano le vite umane

La tragedia di Crans-Montana, avvenuta nella notte di Capodanno, ha causato la perdita di 40 giovani e il ferimento di oltre 100 persone. Questo grave incidente sottolinea l’importanza delle norme antincendio per garantire la sicurezza e prevenire tragedie simili. È fondamentale rafforzare le regole e sensibilizzare sulla prevenzione incendi per proteggere vite umane e ridurre rischi futuri.

"La tragedia avvenuta a Crans-Montana nella notte di Capodanno, che ha provocato la perdita di 40 giovani vite umane e il ferimento di 116 persone a causa delle ustioni, ci colpisce profondamente e impone a tutti una riflessione seria e responsabile. Esprimiamo il nostro più sincero cordoglio.

