BrianzAcque sta realizzando un nuovo depuratore in Brianza, progettato per essere quasi invisibile e integrarsi con l’ambiente circostante. L’impianto, ancora in costruzione, mira a migliorare la gestione delle acque reflue nella zona, rispettando gli obiettivi europei per il 2030. L’opera prevede vasche interrate e ampi spazi verdi, con l’intento di ridurre l’impatto visivo e ambientale dell’intervento.

Monza, 10 marzo 2026 – Un depuratore che quasi non si vede, ma che promette di cambiare il volto della gestione idrica in Brianza. È questo il cuore del progetto di potenziamento dell’ impianto di depurazione di Monza San Rocco, illustrato ieri durante una visita guidata che ha riunito istituzioni e sistema produttivo del territorio. Incontro con le istituzioni locali. All’incontro erano presenti il presidente di Assolombarda Monza e Brianza Matteo Parravicini, il presidente e amministratore delegato di BrianzAcque Enrico Boerci e il presidente di Ato Monza e Brianza Riccardo Borgonovo. L’appuntamento è stato l’occasione per fare il punto su un intervento destinato a segnare un salto tecnologico e ambientale per uno dei principali impianti di depurazione lombardi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Obiettivo Europa 2030, vasche interrate e verde: BrianzAcque costruisce il depuratore invisibile

