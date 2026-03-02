Calciomercato Inter obiettivo ufficialmente sfumato | c’è il rinnovo fino al 2030

Dopo settimane di trattative e speculazioni, l’Inter ha visto sfumare uno dei suoi obiettivi sul mercato. È arrivata l’ufficialità che Weston McKennie ha firmato un rinnovo con la Juventus, prolungando il contratto fino al 30 giugno 2030. La scelta del centrocampista di rimanere in bianconero mette fine alle voci di un possibile trasferimento.

Calciomercato Inter. Dopo settimane di voci e trattative, è arrivata l'ufficialità: Weston McKennie ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2030. A comunicarlo è stato lo stesso club bianconero con una nota ufficiale che sancisce il prolungamento del centrocampista statunitense, protagonista delle ultime stagioni a Torino. Il percorso di McKennie in bianconero è stato scandito da prestazioni di alto livello e da una continuità sempre più evidente. Nella sfida di Coppa Italia contro l'Udinese dello scorso dicembre ha tagliato il traguardo delle 200 presenze, salite nel frattempo a 220 complessive. Il bilancio parla di 26 gol e 26 assist, numeri importanti per un centrocampista capace spesso di vestire anche i panni del finalizzatore.