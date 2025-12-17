Nusco riapre l' ufficio postale dopo i lavori Polis

L’ufficio postale di Nusco riapre le sue porte dopo importanti lavori di ristrutturazione, adottando il modello Polis. Un intervento che migliora i servizi e l’efficienza, offrendo ai cittadini un punto di riferimento più moderno e funzionale. La riapertura segna un nuovo inizio, con servizi aggiornati e un ambiente più accogliente, per rispondere al meglio alle esigenze della comunità locale.

L’ufficio postale di Nusco ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis. La nuova sede di via Roma Centro, 2, è nuovamente operativa per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) oltre alla stampa del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Riapre l’ufficio postale dopo i lavori di ristrutturazione “Polis” Leggi anche: Montefusco, riapre l'ufficio postale dopo i lavori di ristrutturazione Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Corbara, riapre l’ufficio postale dopo i lavori di ammodernamento - La riapertura mette fine a settimane di disagi per utenti e residenti, costretti a rivolgersi all’ufficio postale di Sant’Egidio del Monte Albino per le operazioni quotidiane. agro24.it

A Nusco ufficio postale e postamat chiusi dal 6 novembre, il sindaco Iuliano denuncia il disservizio

