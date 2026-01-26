Picone Lega | Basta improvvisazioni servono soluzioni concrete

Il consigliere Picone della Lega sottolinea l’importanza di abbandonare le improvvisazioni e adottare soluzioni concrete per il rilancio di Avellino e dell’Irpinia. Secondo lui, il progresso si ottiene attraverso un impegno diretto sul territorio, evitando approcci superficiali. Solo così si potranno affrontare efficacemente le sfide locali e favorire uno sviluppo sostenibile e duraturo per la regione.

Tempo di lettura: 2 minuti “Il rilancio di Avellino e dell’Irpinia potrà avvenire soltanto se la politica uscirà dai palazzi per lavorare sui territori. Questa è sicuramente la sfida della Lega”. Così il dirigente del Carroccio Massimo Picone, appena rientrato dalla kermesse “ Idee in movimento “, organizzata a Rivisondoli e a Roccaraso, con la partecipazione dei vertici nazionali del partito e con i rappresentanti del governo. “Siamo pronti a raccogliere la sollecitazione – ha proseguito Picone – emersa durante i tre giorni della rassegna indirizzata ai dirigenti e agli amministratori leghisti del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Picone (Lega): “Basta improvvisazioni, servono soluzioni concrete” Leggi anche: Segretaria uccisa, difesa maestra casertana: "Non basta il sospetto, servono prove concrete" Leggi anche: Sicurezza, Fratelli d'Italia e Lega all'attacco della Giunta: “Città stanca e spaventata, servono risposte concrete” Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. GENOVA Blocca il ladro dopo l’ennesima rapina, lo lega e lo consegna alla Polizia. Ora è indagato per lesioni ! Cosa ne pensi - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.