Nuovo presidente Martucci | Acocella guida il conservatorio

Il vertice del Conservatorio Martucci di Salerno ha subito un cambio generazionale significativo con l’insediamento di Vittorio Acocella come nuovo presidente. Questa nomina, confermata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, segna una nuova fase per l’istituzione musicale salernitana, affidando la guida a un ingegnere locale che già ricopriva il ruolo di vicepresidente. L’appuntamento è fissato per il 10 marzo 2026, data in cui il passaggio di consegne avviene ufficialmente tra l’uscente Luciano Provenza e il neo-presidente. La scelta finale non è stata casuale ma frutto di un iter burocratico preciso: il Consiglio Accademico aveva presentato una terna di candidati, da cui la Ministra Anna Maria Bernini ha selezionato Acocella per guidare la struttura per i prossimi tre anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Conservatorio "Martucci" di Salerno: il nuovo presidente è Vittorio AcocellaL'ingegnere salernitano già ricopriva l'incarico di vice presidente del Consiglio d'Amministrazione.

