Maria Antonietta & Colombre a Sanremo cantano La felicità e basta in difesa di un diritto universale

Maria Antonietta e Colombre portano sul palco di Sanremo il brano “La felicità e basta”, in risposta alla richiesta di un diritto universale. La loro presenza in coppia rafforza un messaggio di unità e libertà, mentre cantano insieme in modo intenso e diretto. La scelta di interpretare questa canzone riflette il desiderio di trasmettere un messaggio semplice ma potente al pubblico. La loro esibizione si prepara a lasciare un segno nel festival.

Rappresentano la quota indie di questo Sanremo e arrivano al Festival in coppia, sia sul palco dell’Ariston che nella vita. Chi sono? Maria Antonietta e Colombre che, mixando pop e rockpunk, portano in gara il brano La felicità e basta. I due hanno raccontato di aver pensato e scritto a quattro mani questa canzone nella cucina di casa, dopo una serata passata al karaoke. “Non è stata scritta appositamente per il Festival, le cose migliori le faccio quando non mi impegno troppo” ha spiegato lei in una recente intervista. Estrosi, gioiosi, entusiasti ma per nulla superficiali, per il loro esordio nella kermesse canora più famosa del Belpaese hanno scelto un pezzo che solo apparentemente potrebbe sembrare una canzonetta, ma in realtà vuole urlare al mondo che essere felici è un diritto di tutti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Sanremo 2026, Maria Antonietta e Colombre cantano La felicità e basta. Testo e di cosa parla la canzoneNella prima serata di Sanremo 2026, Maria Antonietta e Colombre hanno portato sul palco la loro canzone “La felicità e basta”.

Sanremo 2026, Maria Antonietta & Colombre in gara con La felicità e bastaMaria Antonietta e Colombre debuttano tra i Big al Festival di Sanremo 2026 con il brano

Temi più discussi: Chi sono Maria Antonietta & Colombre, per la prima volta a Sanremo con La felicità e basta. FOTO; Sanremo 2026, Maria Antonietta e Colombre: chi è la nuova coppia d'autore in gara; La felicità e basta di Maria Antonietta & Colombre - Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Maria Antonietta E Colombre: chi sono, canzoni, di dove sono, Sanremo 2026.

La felicità e basta, il testo e il significato della canzone di Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026Al primo festival per entrambi, la coppia (anche nella vita) porta un brano che parla del diritto a essere felici: «La felicità, riflettendoci sopra, non è una gara, non è un premio, ma un diritto di ... editorialedomani.it

Il testo e il significato della canzone La felicità e basta di Maria Antonietta & Colombre a Sanremo 2026La coppia di cantautori, partner anche nella vita e non solo sul palco, dopo il Festival pubblicherà anche il primo album insieme ... elle.com

Il Segretario Generale della Provincia di Benevento Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis, quale responsabile dell’Ufficio Elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale del 28 febbraio 2026, ha rideterminato, come previsto dalle norme di legge, il numero de facebook

Sul palco di @SanremoRai anche Maria Antonietta & Colombre con la loro canzone “La felicità e basta”. Un titolo scherzoso, che richiama un po’ il grande successo di Albano e Romina del 1982. Un pezzo leggero, ma che sotto sotto… nasconde qualcosa di x.com