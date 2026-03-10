Maria Antonietta & Colombre in tour nell’estate 2026 il calendario

Maria Antonietta e Colombre hanno annunciato le date del loro tour estivo 2026, che toccherà i principali festival italiani. Le due artiste si esibiranno in diverse città del paese, portando sul palco il loro nuovo repertorio. Il calendario comprende diverse date programmate per tutta l’estate, coinvolgendo pubblico e organizzatori di eventi musicali. Le date sono state rese note attraverso comunicati ufficiali.

Maria Antonietta & Colombre annunciano le date del loro tour estivo nei principali festival italiani. Reduci dal Festival di Sanremo, con il brano La felicità e basta, Maria Antonietta & Colombre annunciano le date del loro tour estivo nei principali festival italiani, da maggio a luglio 2026. I biglietti saranno disponibili online da mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da lunedì 16 marzo 2026 alle ore 11:00. Gli appuntamenti sono previsti sabato 2 maggio 2026 a Porto Sant’Elpidio (FM; Piazza Garibaldi), giovedì 21 maggio 2026 a Segrate (MI; MIAMI Festival), sabato 20 giugno 2026 a Bologna (Oltre. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

