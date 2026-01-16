500.000 firme per il No
Oggi su Il Fatto Quotidiano troviamo una vignetta che illustra la raccolta di 500.000 firme a sostegno del No. Un gesto che riflette l’importanza del coinvolgimento civico e della partecipazione democratica nel dibattito attuale. Questa iniziativa testimonia come una vasta parte della popolazione voglia esprimere il proprio dissenso, contribuendo al confronto pubblico e al processo decisionale.
«SPECIALE LaNotizia24OGGI»: “RAGGIUNTE LE 500.000 FIRME” per il NO nel referendum costituzionale
È stato raggiunto poco fa il traguardo delle 500mila firme per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, iniziativa lanciata da un comitato di 15 giuristi, guidati da Carlo Guglielmi. - facebook.com facebook
