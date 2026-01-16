Oggi su Il Fatto Quotidiano troviamo una vignetta che illustra la raccolta di 500.000 firme a sostegno del No. Un gesto che riflette l’importanza del coinvolgimento civico e della partecipazione democratica nel dibattito attuale. Questa iniziativa testimonia come una vasta parte della popolazione voglia esprimere il proprio dissenso, contribuendo al confronto pubblico e al processo decisionale.

non riesci a leggere ilfattoquotidiano.it perché hai negato i consensi relativi alla pubblicità. Per continuare a leggerci accetta i consensi o diventa nostro Sostenitore (in questo modo navigherai senza nessuna inserzione).Ti ricordiamo che il nostro lavoro ha un costo ripagato dalla pubblicità e dai sostenitori. Il tuo aiuto è per noi indispensabile. Se clicchi “Accetta i consensi” acconsenti in questo modo al trattamento dei tuoi dati personali mediante l'impiego di tutti i cookie presenti sul sito, fermo restando la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento. Navigherai in modo totalmente gratuito e potrai visualizzare fino ad un massimo di 5 articoli al mese, e vedrai la pubblicità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - 500.000 firme per il No

Leggi anche: Petizione contro la variante. Sfondato il muro di 500 firme

Leggi anche: Più di 5.000 firme anti moschea a Sassuolo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Raggiunte le 500.000 firme; Referendum, le firme a quota 500.000. Aspettando il Tar; Referendum Giustizia: firma per difendere la Costituzione!; Referendum giustizia, raggiunte 500mila firme online contro la riforma Nordio.

Referendum giustizia, Travaglio rilancia su La7 la mobilitazione per la raccolta firme: “Non decide la casta ma il popolo” - Referendum sulla separazione delle carriere, Travaglio smaschera il governo e la corsa al voto del 22 marzo: "Anticipano per fermare la rimonta del no" - ilfattoquotidiano.it