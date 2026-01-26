Nuovo Apple AirTag | raggio di connettività più ampio e maggiore rintracciabilità

Apple presenta il nuovo AirTag, un dispositivo progettato per migliorare la localizzazione degli oggetti. Grazie a un raggio di connettività più ampio, permette di rintracciare con maggiore facilità e precisione i propri oggetti smarriti. Un elemento utile per chi desidera mantenere sotto controllo le proprie cose quotidiane, senza eccessivi clamori o promesse esagerate.

La nuova generazione di AirTag, il dispositivo per il tracciamento di oggetti più venduto, è ancora più facile da ritrovare, ha un raggio d’azione più ampio e un altoparlante più potente Oggi Apple ha annunciato il nuovo AirTag, accessorio che aiuta a non perdere di vista e a trovare gli oggetti a cui teniamo di più. Dal suo lancio nel 2021, AirTag ha aiutato persone in tutto il mondo a ritrovare oggetti smarriti come bagagli, chiavi, biciclette, borse e molto altro. Di seguito le novità principali. Il chip Apple Ultra Wideband di seconda generazione, lo stesso della linea di iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Ultra 3 e Apple Watch Series 11, rende il nuovo AirTag ancora più semplice da trovare.🔗 Leggi su Today.it

Apple presenta la nuova generazione di AirTag, il dispositivo di tracciamento utilizzato per localizzare oggetti smarriti.

Apple lancia il nuovo AirTag, più autonomia e raggio d'azioneLa nuova generazione del tracker introduce il chip Ultra Wideband di seconda generazione e un altoparlante potenziato per facilitare il ritrovamento degli oggetti smarriti in contesti quotidiani ... adnkronos.com

Apple presenta il nuovo AirTag: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova generazioneRaggio di connettività più ampio, Posizione precisa potenziata, altoparlante più potente e nuove integrazioni con la rete Dov’è: Apple aggiorna AirTag puntando su precisione, sicurezza e sostenibili ... panorama.it

