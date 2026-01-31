Rinvio Catania-Trapani la Lega Pro corre ai ripari | ecco quando si disputerà

Alla fine la Lega Pro ha deciso di spostare la partita tra Catania e Trapani, che era stata rinviata inizialmente senza una nuova data. Dopo qualche giorno di incertezza, le autorità hanno optato per recuperarla, anche se ancora senza un giorno preciso. La decisione arriva dopo che si era ipotizzato di lasciar perdere o di rimandare ancora. Ora si aspetta solo di conoscere quando si disputerà il match.

Tempo di lettura: 2 minuti Alla fine, per fortuna, è prevalso il buon senso nella Lega Pro dopo l'iniziale rinvio a data da destinarsi della gara Catania-Trapani programmata inizialmente per venerdì 6 febbraio alle 20:30. Complice la concomitanza con i festeggiamenti per la patrona Sant'Agata, il Prefetto di Catania aveva disposto il rinvio del match per motivi di ordine pubblico considerando il massiccio afflusso di fedeli che avrebbe impedito la gestione della partita con un grande numero di addetti delle forze dell'ordine impegnati in città. Oggi la Lega Pro ha sciolto la riserva rimodulando la sfida al giorno successivo alle 17:30, scelta che mantiene intatto il calendario in una fase decisiva della stagione.

