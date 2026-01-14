Respirare senza ostacoli grazie al laser le nuove frontiere della Chirurgia Toracica al Policlinico
Respirare senza ostacoli è ora possibile grazie alle innovazioni della chirurgia laser. L’unità di Chirurgia Toracica del Policlinico Universitario “G.” utilizza tecniche mininvasive per migliorare la qualità della vita dei pazienti. Questi interventi rappresentano un passo avanti nel trattamento delle patologie toraciche, offrendo risultati efficaci con minori tempi di recupero. Una soluzione moderna e sicura per ripristinare la normale funzione respiratoria.
Tornare a respirare normalmente grazie alla tecnologia laser: è la nuova frontiera dei trattamenti mininvasivi offerti dall'unità operativa di Chirurgia Toracica del Policlinico Universitario "G. Martino" di Messina. La procedura si rivolge a pazienti con ostruzioni delle vie aeree superiori, un.
