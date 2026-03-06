La nuova Volkswagen Golf sarà completamente elettrica e la sua silhouette è stata mostrata ai dipendenti dell’azienda a Wolfsburg. Le immagini indicano le linee generali del veicolo, che si preannuncia come una versione moderna e rinnovata del modello tradizionale. La presentazione della forma è avvenuta recentemente, lasciando intravedere le caratteristiche principali della prossima generazione.

È solo un assaggio, ma rende l'idea di quello che sarà il futuro di un modello iconico: a Wolfsburg, di fronte ai dipendenti dello stabilimento Volskwagen, è stata rivelata per la prima volta la silhouette della futura Golf 9, che sarà completamente elettrica. La produzione sarà localizzata sempre nella città tedesca, con la fabbrica che si prepara alla transizione verso la propulsione a batteria sulla base della nuova Scalable Systems Platform (Ssp) con architettura a 800 V e software prodotto in collaborazione con l'americana Rivian. "La Golf è parte dell'identità della città, dello stabilimento, del marchio e del gruppo", ha dichiarato Daniela Cavallo, capo del consiglio di fabbrica, durante l'assemblea dei dipendenti, come riportato da Automotive News. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Volkswagen Golf elettrica: ecco come dovrebbe essere

Nuova Volkswagen Golf GTI 2028: la vedremo ancora a benzinaAl momento Volkswagen non ha ancora rilasciato dettagli ufficiali completi specifici per la Golf GTI 2028, ma guardando le dichiarazioni ufficiali, i...

Leggi anche: Volkswagen in festa, la Golf GTI compie i suoi primi cinquant’anni

Nuova Volkswagen ID. Cross: il Concept elettrico erede della T-Cross

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Volkswagen Golf.

Temi più discussi: Nuova Volkswagen Golf elettrica: spunta il primo teaser, produzione a Wolfsburg e debutto entro il 2030 | Quattroruote.it; Volkswagen Golf (2026), questo diesel è imbarazzante; Volkswagen Golf: la nona generazione sarà elettrica con tempi record di ricarica; Nuova Volkswagen Golf elettrica, un teaser ci offre un primo assaggio.

Nuova Volkswagen Golf elettrica, un teaser ci offre un primo assaggioVolkswagen anticipa la prossima generazione della Golf con un primo bozzetto mostrato ai dipendenti. La Golf 9 dovrebbe essere 100% elettrica ... motorbox.com

Nuova Volkswagen Golf 9 elettrica: anteprima, quando arriva e cosa sappiamoPrime anticipazioni sulla Volkswagen Golf 9 elettrica: teaser, piattaforma SSP a 800V, produzione a Wolfsburg e debutto nel 2028. newsauto.it

AutoMoto.it. . È davvero la nuova Volkswagen Golf 9 Volkswagen ha pubblicato un teaser che dovrebbe anticipare il profilo della prossima generazione. Ma guardandolo bene… dice davvero qualcosa Nel render ci sono dettagli che difficilmente vedremo - facebook.com facebook

La prima immagine della nuova Volkswagen Golf #volkswagen #volkswagengolf x.com