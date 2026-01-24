La nuova Volkswagen Golf GTI 2028 si presenta come una evoluzione delle versioni precedenti, con un’attenzione particolare alle caratteristiche tradizionali e alle strategie di sostenibilità del marchio. Sebbene i dettagli ufficiali siano ancora assenti, analizzando le dichiarazioni e le tendenze attuali, è possibile ipotizzare le principali caratteristiche di questa futura versione, mantenendo un profilo sobrio e informativo.

Al momento Volkswagen non ha ancora rilasciato dettagli ufficiali completi specifici per la Golf GTI 2028, ma guardando le dichiarazioni ufficiali, i modelli recenti e le strategie dell’azienda si possono delineare con buona approssimazione come sarà e cosa aspettarsi per quel modello futuro. 1. Una GTI “termica” evoluta — fino al 2028. Per il prossimo futuro immediato (2025-2028), VW continuerà a proporre Golf GTI con motore termico (benzina turbo). Il modello attuale ha già ricevuto aggiornamenti di design, tecnologia e comfort; è basato sulla ottava generazione della Golf e sarà prodotto fino alla fine del decennio. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Volkswagen Golf GTI 2028: la vedremo ancora a benzina

2026 #Volkswagen #Golf GTI Edition 50

