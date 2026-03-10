Nuova vita per l’edifico di via Umberto I | sarà il centro sociale polivalente di Alezio

I lavori di riqualificazione e adeguamento alle norme di sicurezza dell’edificio di via Umberto I ad Alezio sono iniziati ieri. L’amministrazione comunale ha deciso di trasformare l’immobile in un centro sociale polivalente dedicato agli anziani, con l’obiettivo di riqualificare lo spazio e renderlo funzionale alle nuove esigenze della comunità. Le operazioni coinvolgono l’intervento di aziende specializzate e dureranno alcune settimane.

Inoltre sarà garantita la dotazione dei presìdi utili ad agevolare l’utilizzo da parte di persone diversamente abili o con difficoltà motorie. Saranno sostituiti i pavimenti con nuovi pavimenti antiscivolo e percorsi loges e saranno ristrutturati i servizi igienici e i servizi di supporto ed aiuto agli utenti. La riqualificazione degli spazi interni ed esterni prevede anche la dotazione di un sistema di videosorveglianza ed di allarmi antintrusione e per il rilevamento di fumi o perdite di gas. Gli ambienti saranno arredati con dotazioni funzionali utili alla specifica destinazione a centro per anziani, con tv, audio-diffusione, tavolini, sedie, tende da sole. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

