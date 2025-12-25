Il Centro Sociale Polivalente L’età d’oro della vita presenta il calendario sociale 2026

Tempo di lettura: 2 minuti ll Centro Sociale Polivalente “L’età d’oro della vita” APS di San Salvatore Telesino con un conviviale brindisi di auguri ha presentato e distribuito il Calendario Sociale 2026. Una testimonianza delle attività che l’associazione guidata dal Presidente Paolo Malatesta ha donato alla comunità telesina. Il centro sociale è promotore di aggregazione e miglioramento della qualità della vita, facilita le relazioni interpersonali e il senso di appartenenza degli anziani alla collettività attraverso attività culturali, ricreative e di socializzazione. “L ’età d’oro non è negli anni che passano, ma nei sorrisi che condividiamo e nei legami che coltiviamo” esordisce il Presidente Malatesta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

