Il centro che studia come sarà la nuova mappa della vita
Il Centre for Healthy Longevity (Chl) dell’Università di Bergamo si dedica allo studio delle trasformazioni della vita futura. Attraverso un approccio multidisciplinare, il centro analizza le sfide demografiche e le opportunità legate all’invecchiamento, contribuendo a definire una nuova “mappa della vita”. Un progetto che mira a promuovere benessere e longevità, affrontando con rigore scientifico le questioni legate alla popolazione in evoluzione.
