Nuova Strada regionale 429 Appena chiusi i cantieri la pavimentazione si sgretola

Dopo i lavori di manutenzione sulla strada regionale 429 tra Poggibonsi e Certaldo, la pavimentazione si sta sgretolando nuovamente. I cantieri sono stati appena chiusi, ma i problemi di deterioramento sono tornati a manifestarsi, rendendo necessarie ulteriori verifiche e interventi. La situazione crea continui disagi agli automobilisti che percorrono questa tratta ormai da tempo.

Problemi infiniti per la Nuova Srt 429 di Valdelsa nel tratto Poggibonsi-Certaldo. Dopo il primo recentissimo intervento urgente di manutenzione straordinaria per mitigare i tratti ammalorati con interventi localizzati sulla pavimentazione stradale, siamo punto e a capo. Passato qualche giorno dalla riapertura, il materiale per le realizzare le ennesime toppe non ha resistito alle sollecitazioni del pesante e intenso traffico che ogni giorno grava su questa nota arteria. Da un monitoraggio dei tecnici è emersa la necessità di un nuovo intervento immediato in questo tormentato tratto. Nonostante la spesa di 65mila euro per i lavori di somma urgenza conclusi solo pochi giorni fa.