Nuova Strada regionale 429 Appena chiusi i cantieri la pavimentazione si sgretola

Da lanazione.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i lavori di manutenzione sulla strada regionale 429 tra Poggibonsi e Certaldo, la pavimentazione si sta sgretolando nuovamente. I cantieri sono stati appena chiusi, ma i problemi di deterioramento sono tornati a manifestarsi, rendendo necessarie ulteriori verifiche e interventi. La situazione crea continui disagi agli automobilisti che percorrono questa tratta ormai da tempo.

Problemi infiniti per la Nuova Srt 429 di Valdelsa nel tratto Poggibonsi-Certaldo. Dopo il primo recentissimo intervento urgente di manutenzione straordinaria per mitigare i tratti ammalorati con interventi localizzati sulla pavimentazione stradale, siamo punto e a capo. Passato qualche giorno dalla riapertura, il materiale per le realizzare le ennesime toppe non ha resistito alle sollecitazioni del pesante e intenso traffico che ogni giorno grava su questa nota arteria. Da un monitoraggio dei tecnici è emersa la necessità di un nuovo intervento immediato in questo tormentato tratto. Nonostante la spesa di 65mila euro per i lavori di somma urgenza conclusi solo pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

nuova strada regionale 429 appena chiusi i cantieri la pavimentazione si sgretola
© Lanazione.it - Nuova Strada regionale 429. Appena chiusi i cantieri la pavimentazione si sgretola

Articoli correlati

Schianto sulla strada regionale 429: due ricoverati in prognosi riservataValdelsa, 5 gennaio 2026 – Due uomini – un 36enne di Certaldo e un 58enne di Fucecchio – sono ricoverati in prognosi riservata dopo i gravissimi...

Ancona, Via Pisacane rifatta: due mesi di cantieri e deviazioni per nuova pavimentazione dal 2024 al 2026.Ancona si prepara a due mesi di cambiamenti nella circolazione in via Pisacane, a causa dell’avvio dei lavori di rifacimento della pavimentazione...

Tutto quello che riguarda Nuova Strada

Temi più discussi: Nuova Strada regionale 429. Appena chiusi i cantieri la pavimentazione si sgretola; Strada Regionale 429, chiusura notturna tra Poggibonsi e Certaldo per cinque notti; Fdi: Strada regionale 429, il lotto 3 non verrà completato neppure ad ottobre; Notiziario della viabilità di lunedì 9 marzo 2026.

nuova strada nuova strada regionale 429Lavori sulla Srt 429, strada chiusa la notte tra Poggibonsi e Certaldo: ecco quandoDa lunedì 9 marzo 2026 fino a venerdì 14 marzo 2026, sarà chiusa al traffico veicolare la Nuova Strada Regionale Toscana (S.R.T.) n. 429 Di Val d’Elsa, nel tratto compreso tra Poggibonsi e Certaldo, ... sienanews.it

Schianto sulla strada regionale 429: due ricoverati in prognosi riservataValdelsa, 5 gennaio 2026 – Due uomini – un 36enne di Certaldo e un 58enne di Fucecchio – sono ricoverati in prognosi riservata dopo i gravissimi traumi riportati nello scontro frontale fra due auto ... lanazione.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.