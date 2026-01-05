Schianto sulla strada regionale 429 | due ricoverati in prognosi riservata

Nella giornata del 5 gennaio 2026, sulla strada regionale 429 a San Miniato, un incidente frontale ha coinvolto due veicoli, provocando gravi ferite a due uomini di 36 e 58 anni. Entrambi sono stati ricoverati in prognosi riservata. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dello schianto.

Valdelsa, 5 gennaio 2026 – Due uomini – un 36enne di Certaldo e un 58enne di Fucecchio – sono ricoverati in prognosi riservata dopo i gravissimi traumi riportati nello scontro frontale fra due auto sulla strada regionale 429, nel tratto che attraversa il comune di San Miniato. Nell'incidente, accaduto poco prima delle 22 di sabato, sono rimaste ferite altre quattro persone, tutte in maniera più lieve rispetto ai due uomini per i quali i medici dell'ospedale di Empoli si sono riservati la prognosi. L'incidente, come detto, ha visto coinvolte due vetture che si sono scontrate frontalmente lungo la strada regionale che attraversa la Valdelsa.

