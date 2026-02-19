Ancona Via Pisacane rifatta | due mesi di cantieri e deviazioni per nuova pavimentazione dal 2024 al 2026
A Ancona, i lavori di rifacimento di Via Pisacane sono iniziati per sostituire il manto stradale usurato, causando disagi ai residenti. La causa principale è il deterioramento del asfalto, che richiedeva interventi urgenti. Durante i due mesi di cantiere, le auto dovranno seguire percorsi alternativi e ci saranno segnali temporanei per gestire il traffico. La ristrutturazione coinvolge anche le fermate degli autobus, che saranno spostate. I lavori dureranno fino a fine 2024, con un cronoprogramma già stabilito.
Ancona, Via Pisacane nel Cantiere: Due Mesi di Modifiche alla Viabilità per un Nuovo Asfalto. Ancona si prepara a due mesi di cambiamenti nella circolazione in via Pisacane, a causa dell’avvio dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. L’intervento, che interesserà il tratto tra via Armellini e via Maierini e si concluderà intorno al 18 aprile 2026, mira a migliorare la sicurezza e la qualità della circolazione in città. L’Amministrazione Comunale ha anticipato disagi e ha chiesto collaborazione a cittadini e automobilisti. Un Intervento Necessario, una Strada Cruciale. Via Pisacane è un’arteria importante per la mobilità urbana di Ancona.🔗 Leggi su Ameve.eu
