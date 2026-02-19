Ancona Via Pisacane rifatta | due mesi di cantieri e deviazioni per nuova pavimentazione dal 2024 al 2026

A Ancona, i lavori di rifacimento di Via Pisacane sono iniziati per sostituire il manto stradale usurato, causando disagi ai residenti. La causa principale è il deterioramento del asfalto, che richiedeva interventi urgenti. Durante i due mesi di cantiere, le auto dovranno seguire percorsi alternativi e ci saranno segnali temporanei per gestire il traffico. La ristrutturazione coinvolge anche le fermate degli autobus, che saranno spostate. I lavori dureranno fino a fine 2024, con un cronoprogramma già stabilito.