Ucraina vertice Usa-Kiev a Mar-a-Lago | le delegazioni al tavolo dei negoziati

A Mar-a-Lago si tiene un vertice tra rappresentanti statunitensi e la delegazione ucraina, con la partecipazione di funzionari dell’amministrazione americana e alleati. L’incontro mira a discutere questioni di interesse comune e a valutare possibili iniziative per supportare l’Ucraina nel contesto attuale. La riunione si svolge in un clima di dialogo e collaborazione, con l’obiettivo di approfondire le strategie condivise.

Diversi funzionari dell'amministrazione e alleati affiancano il presidente Donald Trump al tavolo dei negoziati in corso a Mar-a-Lago con la delegazione ucraina. Presenti, tra gli altri, l'inviato Steve Witkoff, il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario alla Difesa Pete Hegseth, il capo dello stato maggiore congiunto Dan Caine, il capo dello staff della Casa Bianca Susie Wiles, il genero di Trump Jared Kushner.

