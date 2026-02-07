Anche Cna dice no alla nuova legge | Contiamo sull’aiuto della Regione

Cna si schiera contro la nuova legge sulla montagna, anche se l’impatto sui Comuni bolognesi è stato minore del previsto. La confederazione si dice insoddisfatta, soprattutto perché Monte San Pietro, Marzabotto, Sasso Marconi, Borgo Tossignano, Casalfiumiuese e Fontanelice non sono stati inclusi nella lista dei Comuni montani. La questione rimane aperta e la regione sembra dover ancora chiarire alcuni aspetti di questa norma.

Anche se la ‘ legge sulla montagna ’ ha avuto un impatto minore sui Comuni bolognesi rispetto all’ipotesi iniziale, Cna resta comunque contraria a questa norma e si dichiara insoddisfatta per l’esclusione di Monte San Pietro, Marzabotto, Sasso Marconi, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Fontanelice, considerando la provincia di Bologna, dalla classificazione di Comuni montani. Cna ribadisce che in un momento in cui si cerca di valorizzare i territori montani, la loro economia e le loro imprese, questa legge va in senso opposto rispetto alle necessità di rilancio e di ripopolazione dei territori dell’Appennino". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

