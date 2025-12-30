Lepore da Papa Leone XIV Una Turrita d’Oro in dono al Pontefice

Lepore da Papa Leone XIV, una Turrita d’Oro donata al Pontefice, rappresenta un momento di grande significato simbolico per Bologna. La cerimonia di ieri ha rafforzato il legame tra la città e la figura del Papa, sottolineando l’importanza della tradizione e della storia locale. Un evento che ha coinvolto la comunità, evidenziando il valore del patrimonio culturale e delle relazioni istituzionali.

È stata una giornata dall’alto valore simbolico per Bologna e per la sua amministrazione, quella di ieri. Il sindaco Matteo Lepore si è infatti recato in Vaticano insieme con una delegazione di sindaci dell’ Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per un’udienza privata con Papa Leone XIV, incontro che è stato suggellato dalla consegna della Turrita d’Oro, il massimo riconoscimento concesso dal Comune di Bologna. "Papa Leone ci ha esortato a essere organizzatori del bene comune e della speranza. Questi sono stati il suo augurio e la sua richiesta. Per me – ha detto un emozionato Lepore – è stato un onore incontrarlo con il nostro cardinale Matteo Maria Zuppi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lepore da Papa Leone XIV. Una Turrita d’Oro in dono al Pontefice Leggi anche: Lepore in udienza da Papa Leone XIV: al Pontefice la Turrita d’Oro Leggi anche: Lepore in udienza dal Papa: la Turrita d’Oro in dono Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Lepore in udienza da Papa Leone XIV: al Pontefice la Turrita d’Oro; Lepore da Papa Leone XIV. Una Turrita d’Oro in dono al Pontefice; Bologna, il sindaco Lepore in udienza a Roma da Papa Leone XIV insieme ai sindaci dell'Anci: «In dono la Turrita d'oro»; Lepore consegna la Turrita d’Oro a Papa Leone XIV. Lepore da Papa Leone XIV. Una Turrita d’Oro in dono al Pontefice - Il primo cittadino ricevuto in udienza con una delegazione di sindaci dell’Anci "Gli abbiamo chiesto di essere al nostro fianco per gli impegni del 2026". msn.com

Lepore in udienza da Papa Leone XIV: al Pontefice la Turrita d’Oro - Un gesto simbolico di pace e solidarietà: il sindaco di Bologna in udienza privata dal Pontefice con una delegazione di primi cittadini dell’Anci ... bolognatoday.it

Bologna, il sindaco Lepore in udienza a Roma da Papa Leone XIV insieme ai sindaci dell'Anci: «In dono la Turrita d'oro» - Nel corso della visita, fa sapere il Comune, Lepore consegnerà al Papa la Turrita d'oro «per la sua testimonianza, che richiama costantemente l'umanità al dialogo, alla pace e al disarmo» ... corrieredibologna.corriere.it

LEPORE DAL PAPA A ROMA Oggi il primo cittadino di Bologna Matteo Lepore è stato ricevuto dal Santo Padre, insieme ai Sindaci e alle Sindache, ed in compagnia del Cardinale Matteo Zuppi. “Sia davanti alle difficoltà sia rispetto alle occasioni di sviluppo, v - facebook.com facebook

Bologna, il sindaco Lepore in udienza a Roma da Papa Leone XIV insieme ai sindaci dell'Anci: «In dono la Turrita d'oro» x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.