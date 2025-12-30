Lepore da Papa Leone XIV Una Turrita d’Oro in dono al Pontefice

Lepore da Papa Leone XIV, una Turrita d’Oro donata al Pontefice, rappresenta un momento di grande significato simbolico per Bologna. La cerimonia di ieri ha rafforzato il legame tra la città e la figura del Papa, sottolineando l’importanza della tradizione e della storia locale. Un evento che ha coinvolto la comunità, evidenziando il valore del patrimonio culturale e delle relazioni istituzionali.

È stata una giornata dall’alto valore simbolico per Bologna e per la sua amministrazione, quella di ieri. Il sindaco Matteo Lepore si è infatti recato in Vaticano insieme con una delegazione di sindaci dell’ Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per un’udienza privata con Papa Leone XIV, incontro che è stato suggellato dalla consegna della Turrita d’Oro, il massimo riconoscimento concesso dal Comune di Bologna. "Papa Leone ci ha esortato a essere organizzatori del bene comune e della speranza. Questi sono stati il suo augurio e la sua richiesta. Per me – ha detto un emozionato Lepore – è stato un onore incontrarlo con il nostro cardinale Matteo Maria Zuppi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

