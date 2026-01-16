Red Bull svela la livrea 2026 | debutto Ford a Detroit e dettagli che segnano una nuova era

Red Bull Racing ha presentato la livrea 2026 durante un evento a Detroit, simbolo della partnership con Ford. La nuova grafica segna l’inizio di una fase innovativa per il team di Formula 1, riflettendo un impegno verso il futuro e la collaborazione con il costruttore americano. Questa operazione rappresenta un importante passo nella strategia di Red Bull per affrontare le sfide della prossima stagione.

Red Bull Racing ha presentato la nuova livrea per la stagione 2026 di Formula 1 durante un evento speciale a Detroit, una scelta tutt’altro che casuale: la città americana rappresenta il cuore simbolico della partnership con Ford, che accompagnerà il team in una delle fasi più rivoluzionarie della sua storia recente. Il 2026, infatti, non sarà “solo” un cambio di regolamento: per Red Bull è l’inizio di un progetto tecnico e industriale che punta a ridefinire le gerarchie, grazie alla nascita del nuovo power unit sviluppato attraverso Red Bull Ford Powertrains. Detroit come scenario: l’evento che celebra la partnership con Ford. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Red Bull svela la livrea 2026: debutto “Ford” a Detroit e dettagli che segnano una nuova era Leggi anche: Ford svela qual è il suo vero ruolo in Red Bull per la F1 2026: “Lo abbiamo cambiato in corso d’opera” Leggi anche: Aprilia svela la nuova moto di Bezzecchi e Martin: nella livrea 2026 compare il leone alato – Foto La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. WRC | Toyota: a Monte-Carlo una livrea Red Bull per Ogier; M-Sport svela la livrea per la stagione 2026; M-Sport Ford svela la nuova livrea Rally1 2026: bianco, verde e identità rinnovata; WRC | Echi di Focus, anima Puma: ecco la livrea 2026 di M-Sport. F1 | Red Bull, svelata la livrea della vettura 2026 - Il giovane francese ha ben figurato in Racing Bulls, dove nel 2025 ha anche conquistato un podio nel ... msn.com

F1 | LIVE: la Red Bull si svela, ecco dove seguire la DIRETTA della presentazione 2026 - LIVE presentazione della Red Bull 2026: ecco dove e come seguire la diretta dell'evento dove verrà svelata la nuova livrea per la F1. f1ingenerale.com

F1, Verstappen: "Look audace e retrò, mi piace questa nuova Red Bull" - Il quattro volte campione del mondo commenta la nuova livrea della sua monoposto: "Mi riporta alla mente tanti bei ricordi di quando ero agli inizi in F1 e tutto era nuovo. sport.sky.it

Inizia il 2026 della #F1 con le prime due presentazioni dell’anno Tocca alle vetture della famiglia #RedBull Red Bull: https://f1ingenerale.com/f1/news-f1/f1-oggi-la-presentazione-della-red-bull-a-che-ora-verra-svelata-la-monoposto-2026/ Racing Bulls: facebook

Inizia la presentazione della #RedBull Ecco come seguire la diretta dell'evento #F1 #F12026 x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.