Un intervento chirurgico innovativo è stato eseguito con successo presso l’Ospedale Murri di Fermo, dove è stato affrontato un problema post-operatorio complesso. Si tratta di una procedura mai descritta prima nella letteratura scientifica mondiale, che ha permesso di eliminare una stomia in un paziente di Fermo. L’operazione rappresenta un passo avanti nel campo della chirurgia, senza precedenti a livello internazionale.

Un approccio chirurgico senza precedenti, mai descritto in letteratura scientifica mondiale, è stato applicato con successo presso l’Ospedale Murri di Fermo per risolvere una complessa complicazione post-operatoria. Giuseppe Gasparretti, paziente di San Benedetto del Tronto, ha subito un intervento endoscopico innovativo che ha ripristinato la continuità intestinale senza ricorrere alla chirurgia aperta tradizionale. L’operazione, eseguita dal dottor Samuele De Minicis sotto la direzione del professor Giampiero Macarri, ha utilizzato una protesi metallica specifica per collegare direttamente il retto al colon, superando una occlusione causata da un restringimento progressivo e una precedente perforazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova chirurgia: fine della stomia per paziente di Fermo

Articoli correlati

Pozzuoli, paziente muore in ospedale: parenti aggrediscono il primario di ChirurgiaAggressione all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli nella giornata di oggi, giovedì 26 febbraio.

"Curata come paziente e come persona": il grazie di Iliana al reparto di Chirurgia toracicaNei giorni di ricovero ho potuto constatare l’elevato livello di competenza professionale di tutto lo staff medico e infermieristico del reparto...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nuova chirurgia

Temi più discussi: Aggiornamento su Impactor: promuovere l’innovazione nella chirurgia protesica dell’anca grazie al martello intelligente di ImpacTell; Tumore al seno. Al Tor Vergata di Roma primo intervento in Italia a paziente sveglia senza incisione; Rummo, nuovi reparti: ma resta lo scoglio medici; L’UMANITÀ SULL’ORLO DEL BARATRO. APPELLO PER LA FINE DELLE OSTILITÀ.

Addio cicatrici: la nuova chirurgia della tiroide al GemelliDebutta in Italia, al Policlinico Gemelli di Roma, la K-surgery per la rimozione della tiroide senza cicatrici. Si tratta di una tecnica di chirurgia robotica chiamata BABA (Bilateral Axillo-Breast ... rainews.it

Nuova riorganizzazione al Veneziale, soppressa la chirurgia endoscopicaUna nuova riorganizzazione, sancita con atto aziendale del dg Asrem, apporta ulteriori novità all'Ospedale 'Veneziale' di Isernia che si aggiungono a quelle del contestato Pos 2025-2027 varato dai ... ansa.it

Reparto di Chirurgia del Mater Olbia, cambio al vertice: c’è una nuova guida – ecco chi è La dottoressa proviene dal Policlinico universitario Gemelli di Roma - facebook.com facebook