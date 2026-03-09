Curata come paziente e come persona | il grazie di Iliana al reparto di Chirurgia toracica

Iliana ha scritto una lettera di ringraziamento indirizzata alle dottoresse Desideria Argnani e Alice Bellini dell’Unità Operativa di Chirurgia Toracica di Forlì. Nella sua testimonianza, sottolinea di essere stata curata sia come paziente che come persona durante il ricovero e l’intervento al polmone. La donna esprime sincera gratitudine per l’assistenza e la professionalità dimostrate dalle due dottoresse.

Nei giorni di ricovero ho potuto constatare l’elevato livello di competenza professionale di tutto lo staff medico e infermieristico del reparto guidato dal prof. Franco Stella. Sono stata curata in un clima di sensibilità, attenzione e paziente disponibilità; grazie per aver saputo arginare con immediatezza ansia e preoccupazioni mie e dei miei familiari. Desidero pertanto ringraziare l’Ospedale di Forlì, i medici, gli infermieri e oss del reparto di Chirurgia Toracica che si sono presi cura di me come paziente e come persona. Un grande grazie anche al dottor Luca Esposito dell’Irst di Meldola – Gruppo di Patologia gastroenterica, che mi segue con grande professionalità e gentilezza nel mio percorso di cura". 🔗 Leggi su Forlitoday.it

